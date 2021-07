Policía tijuanense sorprende en TikTok aconsejando sobre leyes y reglamentos

TIJUANA, B.C.- “Te voy a dar tres tips, de como evadir un módulo de alcoholimetría que instale la policía municipal… ¿Sigues ahí?... no seas irresponsable, la mayoría de muertes en hechos de tránsito están relacionadas con el alcohol, si tomas no manejes”. Así es como el oficial de policía municipal de Tijuana, Fernando Sánchez Flores, causa sensación en la red social de TikTok.

Con más de 100 mil seguidores acumulados, el oficial Fernando Sánchez, utiliza las redes sociales para despejar dudas de internautas; esto con el fin de crear conciencia sobre diversos temas policíacos, todo con una opinión objetiva, clara, pero sobre todo divertida. Su principal motor: “su familia”

“Esto no tiene mucho, esto comenzó aproximadamente unos tres meses, mi cuenta de Tiktok era normal, como la de cualquier otra persona; hubo una situación que me puso a mi a pensar, una infracción de tránsito, la persona me dijo que no sabía que eso era una infracción y que yo me quede ¿Como no vas a saber algo tan básico si vienes manejando un carro?”, contó Fernando Sánchez Flores, quien es Oficial de Policía Municipal de Tijuana y Tiktoker.

“Entonces eso me obliga a mi a pensar en que la ciudadanía ocupa que alguien los está orientando e informando porque podemos evitar un montón de accidentes, y más que nada esa infracción con ese señor fue lo que me motivó a hacerlo, que fue el primer video que realice ya informativo”, explicó Fernando.

Anteriormente la cuenta de Fernando era como la de cualquier otro, subía videos con su familia, jugaba o imitaba voces, pero desde que subió aquel primer video, sus seguidores e interacciones se multiplicaron; Fernando se percató de que ese tipo de contenido es el que buscaban las personas, por lo que tomo su experiencia de 16 años al servicio de la policía, para informar a otros.

“Para elegir los temas, tengo una sección que se llama “preguntas y respuestas” también hay mensajes que me mandan y es donde pues ya yo veo que dudas son las más frecuentes o las que más se repiten y con eso agarro el celular, hago el video, lo ilustro con algunas animaciones que te da tiktok y lo público, no te lleva nada de tiempo”, dijo.

Fotos: Roberto Delgado

Además explicó que para realizar los videos no utiliza su tiempo de trabajo, pues lo hace muy temprano, antes de entrar a laborar, en su horario de comida o en las noches cuando llega a su hogar, por lo que en ningún momento afecta el uniforme, ni interviene con su labor.

Expresó que nunca imaginó el impacto que tendrían sus videos y que recibe mensajes de distintas partes del mundo. Narró que se encuentra contento por los resultados obtenidos hasta el momento y si todo sale bien, quisiera en algún futuro, abrir un canal de youtube donde pueda ayudar a más personas.

“Por último, me gustaría decirles que, nada más se documenten, como ciudadanos de este país estamos obligados a conocer leyes y reglamentos, el desconocimiento no nos exime de responsabilidades, es por ello que estamos obligados; por favor, cómprense el bando de policía y gobierno, es un librito que les cuesta entre 50 o 100 pesos y les va a dar mucha sabiduría al momento de conducir, van a prevenir un montón de accidentes y evítese una multa por decirle al policía 'es que no sabía'”, finalizó Fernando Sanchez Flores, oficial de Policía y Tiktoker.

TIKTOK: oficialfernandosanchez