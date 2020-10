Policía impedirá festejos masivos de Halloween

Al menos 966 oficiales, 115 patrullas y 60 motocicletas serán desplegados durante la tarde y noche de Halloween para evitar festejos multitudinarios en las calles de la ciudad y en los centros comerciales.

Lo anterior fue anunciado por las autoridades municipales, quienes expusieron que esta medida la implementan debido a la pandemia del coronavirus, y por ello para salvaguardar la salud de las personas.

El director General de Policía y Tránsito Municipal, Roberto Esparza Trujillo, hizo un llamado a los padres de familia a no salir a la calle con sus hijos a pedir dulces y no asistir a eventos masivos.

Agregó que también se debe evitar aglomeraciones en las principales vialidades y centros comerciales, ya que el Covid-19 sigue presente en las calles y a pesar de que el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja, todavía existe el riesgo de contagios.

Detalló que el sábado 31 de octubre, implementarán un operativo de vigilancia sobre avenidas principales y centros comerciales de las nueve delegaciones de la ciudad.

"El operativo de vigilancia es con el propósito de garantizar la salud y la seguridad de las personas que tienden a congregarse a celebrar este día, por ello, intensificaremos los rondines de vigilancia con puntual atención para evitar todo tipo de festejos multitudinarios, invitándolos a que se retiren y se queden en casa", indicó.

Esparza Trujillo apuntó que este dispositivo iniciará a partir de las 06:00 horas del 31 de octubre hasta las 04:00 horas del 1 de noviembre.

Sobre el despliegue que realizarán, destacó que participarán 966 oficiales, 115 patrullas y 60 motocicletas, asignados a distintos puntos estratégicos, poniendo énfasis en la Zona Centro, para supervisar que no se registren eventos masivos.

Bares y Palacio Municipal

En la cumbre anual de Alcaldes Fronterizos entre México y Estados Unidos, la presidenta municipal de Tijuana anunció que habrá mayor revisión en bares por el rebrote de casos de Covid-19 y en las oficinas municipales trabajarán con guardias.

Ayer en la reunión que fue encabezada por el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, dijo que en la ciudad existen dos áreas que le preocupan, que son los bares y los mercados sobre ruedas.

Entonces habrá mayor vigilancia en estos espacios y aquellos que no cumplan con las medidas horarios, advirtió que serán multados.

“Si estamos teniendo casos en Mexicali y en Tijuana de un rebrote, entonces vamos a cuidar a los ciudadanos vulnerables que son las personas mayores de edad, niños, mujeres embarazadas y personas que tengan alguna enfermedad”, declaró.

Por lo que promoverán una campaña para que la población trate de quedarse en sus hogares y solo salir para temas esenciales.

También están promoviendo los trámites en línea para que no tengan que acudir al Palacio Municipal y con el personal municipal se encuentran trabajando con guardias para disminuir el número de personas en una sola oficina.

Señaló que ha trabajado en coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, quienes son los que dictan la ruta a seguir durante la pandemia y como municipio vigilan que se cumplan las indicaciones en los negocios.

“En época de crisis si no te coordinas bien, si no trabajas de la mano, la división puede hacer que se den situaciones que no son lo mejor para la ciudadanía”, agregó.