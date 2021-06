Podría ser falta de agua un conflicto en la región: Desarrollo Sustentable

TIJUANA, B.C.- La falta de agua podría ser el próximo conflicto entre los habitantes de la región debido a que atenta contra la salud y bienestar, consideró el subsecretario de Desarrollo Sustentable (SD) de Baja California, José Carmelo Zavala Álvarez.

Esto por el actual desabasto del líquido que sufre buena parte de la población de Tijuana, situación que debe invitar a reflexionar sobre la importancia del recurso y uso racionalizado.

Por ello, Zavala Álvarez opinó que es urgente fomentar tecnologías amigables al medio ambiente para aprovechar el agua, como los lavados de manos que están conectados a los sanitarios, así como el riesgo de las áreas verdes con agua residuales.

“No debemos pensar que el agua es abundante. El agua en esta región la estamos trayendo desde el Río Colorado y cuesta mucho trabajo traerla y la siguiente fuente que podamos tenemos es el desalar agua del mar, como lo hace Ensenada, San Quintín”, declaró.

El funcionario de la SD dijo que es necesario que se invierta en la reparación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas para evitar fugas y asegurar la distribución correcta del agua.

Asimismo, remarcó que las autoridades deben valorar las construcciones de viviendas y fábricas, ya que muchas de estas aceleran la desaparición de los recursos naturales.

“La disposición del agua debe funcionar con base a la administración del recurso escaso para que no se vuelva una limitante al desarrollo, porque nos cuesta bastante entender que hay recursos naturales limitados. Las industrias que deben instalarse son de procesos secos, que no use agua en sus procesos. En Tijuana deben construirse viviendas con muebles sanitarios ahorradores de agua”, indicó.