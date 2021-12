Podría hacer de Tijuana su 'Sueño americano'

Tijuana BC.- Familias migrantes que se encuentran en albergues temporales han contemplado la idea de realizar una vida en la región y no cruzar a Estados Unidos.

Desde hace dos meses el señor Clarence Gubiniel con su esposa y su hijo llegaron a pedir refugio en un albergue en Tijuana con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos, sin embargo no tiene problema de realizar una vida en la región.

Antes de llegar a la ciudad permanecieron por más de seis años en Chile con la intención de crear una vida tranquila con su familia, pero al observar la inseguridad que los rodeaba, tomaron la decisión de migrar a América.

El sueño americano

Mi sueño es cruzar a los Teresa Martínez dice que cualquier ingreso, ahora es un milagro Estados Unidos, pero no tengo problema de vivir aquí”

Clarens agregó, aunque no han encontrado un espacio donde pueda vivir con la familia en Tijuana.

Además de tener una hernia en la pierna, es muy difícil para él permanecer en el albergue por la necesidad de atención médica, señaló que es urgente encontrar un hogar para descansar ya que requiere una operación. Contó que es tratado en un centro de salud, pero su cirugía está programada hasta el cinco de junio del siguiente año.

“No tengo nadie casa, no tengo trabajo, no tengo a nadie que me ayude”, expresó Clarence Gubiniel, consternado por la situación que pasa al no tener estabilidad para él y su familia.

Lo que sostiene a la familia económicamente son las pertenencias que venden por medio de “Facebook” como aparatos electrónicos, ropa y entre otros objetos, además de un guardadito que hizo en Chile.