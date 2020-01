Podrán bajacalifornianos ampararse contra nuevos impuestos: Quijano Sosa

Ciudadanos de Baja California que sean afectados por los nuevos impuestos podrán promover amparos para evitar pagar o para pedir un reembolso del impuesto, una vez entrada en vigor la ley de ingresos 2020 que los integra, aseguró el abogado empresarial Roberto Quijano Sosa.

"Cualquier ciudadano del estado de Baja California que se vea afectado por esos nuevos impuestos puede promover un amparo; si tú pagas nómina, te afecta el impuesto y puedes impugnar; si usas o vendes gasolina, entonces sí puedes promover un amparo”, comentó.

Actualmente hay 7 juzgados de distrito en Tijuana, ante los cuales se puede promover un amparo, si llega a juntarse una gran cantidad de imputaciones en contra de la Ley de Ingresos 2020, la Suprema Corte podría ejercer facultad de atracción, destacó el abogado empresarial.

Quijano Sosa explicó que cuando hay muchos amparos en contra de la misma ley, hay un concepto llamado facultad de atracción por parte de la Suprema Corte, ante esto la corte ejerce la facultad y pide a los juzgados de distrito todos los amparos y los resuelve en uno solo.

“Hay un impuesto que el gobierno me quiere cobrar que es inconstitucional porque el estado no tiene facultades para ponerme un impuesto estatal a la gasolina; llevo un recibo del pago, el juzgado lo resuelve y te puede regresar tu dinero y no se te vuelve a cobrar el impuesto”, puntualizó.

Roberto Quijano recalcó que los impuestos vertidos en la ley, como el de Remuneraciones al Trabajo Personal, el ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos; el de espectáculos públicos y el de servicios de hospedaje, afectarán al consumidor.

Ya que los empresarios trasladarán estos aumentos a los consumidores finales de los productos y servicios, para que les genere ganancias; lo que causará que el poder adquisitivo de la población se vea mermado.