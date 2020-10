Planean elecciones con sana distancia

Tijuana, BC.-La pandemia del Covid-19 hasta el momento no ha afectado la planeación de las elecciones de 2021 en la entidad, declaró el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), Luis Alberto Hernández Morales.

En entrevista con FRONTERA señaló que por primera vez será una elección concurrente, bajacalifornianos elegirán representantes estatales y federales.

Dijo que las recientes elecciones en Coahuila e Hidalgo comprueban que se puede realizar la jornada electoral en estas condiciones.

¿Qué panorama le espera a Baja California? Estamos viviendo una pandemia

El próximo año en Baja California habremos de renovar 99 cargos de elección popular, por primera vez será una elección concurrente, esto significa que al tiempo que se eligen representantes de Baja California también elegiremos representantes federales, de modo que esa concurrencia nos obligará a tener una coordinación muy cercana con el Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, otra situación inédita es la contingencia Covid-19, por fortuna la experiencia de Coahuila e Hidalgo nos aporta muchas luces de cómo es posible realizar un proceso electoral.

¿Tienen protocolo? Porque iniciará el proceso interno de partidos políticos.

Estamos trabajando con un porcentaje muy bajo de manera presencial, hemos adoptado medidas para realizar trabajo remoto y estamos por programar es que en las siguientes actividades que tengamos, tanto con los partidos políticos como quienes decidan participar como candidatos independientes, sigan protocolos.

¿Han tenido reunión con la Secretaría de Salud de bc?

Con la Secretaría de Salud lo que estamos teniendo es una comunicación constante, estamos alerta de los comunicados que prácticamente diario están dando a conocer y la intención es que de ahora en adelante esa comunicación sea aún más cercana de tal manera de que ellos nos vayan marcando la pauta.

¿Cabe la posibilidad de que no se lleven a cabo las elecciones por la pandemia?

No, la experiencia de Hidalgo y de Coahuila nos aporta unos parámetros que nos serán de muchísima utilidad, es decir, es posible llevar un proceso electoral en estas condiciones de pandemia adoptando medidas sanitarias.

¿Cómo hacer que la gente cumpla con estas medidas?

Si una persona se presenta sin un cubreboca tendremos que ofrecerle uno, las personas que van a votar pueden llevar un plumón o una pluma para emitir su voto, igual si alguien no lo lleve nosotros podemos proporcionarle y una vez que lo utilicen sanitizarlo, lo mismo el espacio donde se emite el voto.

¿Cuáles son las fechas que tienen los partidos para registrar sus candidatos?

Hubo una reforma que recorrió el inicio formal electoral, anteriormente esto ocurría en septiembre y ahora se recorrió al 6 de diciembre, la jornada electoral se mantuvo igual que es el 6 de junio del próximo año. Destacaría que los partidos a más tardar del 2 de diciembre tienen que notificar al instituto cuál va a ser el método de selección de sus candidatos, nosotros tendremos aproximadamente 10 o 12 días para definir si ese método es adecuado y posteriormente inician las precampañas; para gobernador será del 23 de diciembre al 31 de enero y para munícipes y diputados del 2 al 31 de enero y las campañas arrancan el 4 de abril para el caso de gubernatura y concluye el 2 de junio y en el caso de los munícipes inicia el 19 de abril y concluye el 2 de junio.

Para las candidatura independiente estamos por sacar la convocatoria, consta de una serie etapas a partir del 9 de noviembre en el caso de la gubernatura hasta 13 de diciembre y para munícipes hasta el 29 de diciembre.

Para los independientes ¿habrá una modificación en el número de apoyos que tendrán que obtener?

La previsión de ley habla de algunos porcentajes similares, que sería en el caso de la gubernatura del 2% y en el caso de munícipes y diputaciones corresponde al 2.5% del listado nominal.

En el caso de las alianzas ¿existe alguna fecha límite para registrarse?

Existe un plazo para solicitar el registro de un convenio de coalición que sería del 6 al 23 de diciembre, a más tardar el 23 de diciembre, sabríamos quienes van en coalición, y tendríamos que revisar para autorizar.

¿Cómo trabajarán el tema de la fiscalización?

Es algo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero nosotros colaboramos en el ejercicio de esa atribución, básicamente somos unos facilitadores de esa información tanto de los partidos políticos como de las candidaturas independientes.

¿Existe fecha límite para que los funcionarios públicos se separen del cargo? hay una controversia en el tema por la solicitud del referéndum

Quienes ostenten un cargo de elección popular y están en la búsqueda de una reelección no estarán obligados a separarse del cargo en la medida que los postule el mismo partido.

El referéndum constitucional consta de distintas etapas, la primera de ellas es la revisión si se cumple o no con los requisitos de la solicitud, la segunda etapa es una valoración de su trascendencia y el último momento si es procedente o no. Estamos en la etapa inicial que es la revisión de los requisitos, el 22 es el día límite en el que el Instituto Nacional Electoral tiene que informar el número de registros que le remitimos para revisión, cuántos cumplen o cuántos no; una vez que tengamos esto seguiremos para ver si se cumplen los requisitos, calculamos que a principios de noviembre ya lo tendríamos que resuelto.

¿Cuántas personas trabajarán el día de la elección en las casillas?

Esta elección es una elección concurrente y una de las características de esta concurrencia es que a la autoridad que le corresponde conformar casillas y señalar su ubicación es al Instituto Nacional Electoral, nosotros actualmente proyectamos según los números que traemos un total de 5 mil 122 casillas, de las cuales, 40 serían especiales y para poder integrar estas casillas se van a necesitar según esta proyección, 30 mil 732 personas.