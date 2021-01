Pierde su negocio de 30 años en incendio

Tijuana, BC.- Elvira Martínez, de 74 años de edad tenía 30 años dedicándose al comercio, se hacía cargo de un puesto de revistas ubicado en el bulevar Díaz Ordaz en la delegación La Mesa.

El puesto se sostenía de vender libros educativos o de biblioteca escolar, además de rompecabezas ya que las revistas no se venden tanto en la actualidad.

El pasado jueves 7 de enero sus hijos le dieron la noticia de que su puesto había sido consumido por las llamas durante la madrugada. Aún no logran explicar cómo sucedió el incendio.

"Era el jueves en la madrugada cuando uno de mis hijos le habló a mi hija para decirle lo que había pasado, yo vivo sola en mi casa y mi hija fue, me levantó y me dijo 'mamà siéntate' y me contó que mi puesto se había quemado, no me quedó de otra más que cambiarme y venirme a ver qué había pasado y sí, ya no había nada, todo se perdió”, contó Elvira Martínez.

La mujer señaló que durante el año pasado otros puestos aledaños al suyo también habían sufrido incendios y que a los días los desmantelaban, por lo que ella permanecerá montando guardia mientras lo arregla, pues planea levantarlo y volver a vender.

“A mediados del año pasado también se quemaron otros puestos pero esos luego, luego los desmantelaron y las autoridades no hicieron nada, por eso no fui a levantar denuncia, ¿qué van a hacer? Nada, así como a los demás, por eso voy a estar aquí aunque sea parada y limpiando para que no lo levanten”, expresó Elvira.

Lo único que le pido a la gente es que si tiene libros que ya no lea me los traiga, aquí yo los recibo. Yo sé que hay más gente buena que mala. Estaré mañana todo el día aquí porque vendrá un señor a ayudarme y mi hijo también me ayudará a arreglar el techo y en la semana me estaré dando vueltas para no dejarlo solo”, dijo.

Esta semana planean que al menos el 70% del local quede arreglado y que con ayuda de la ciudadanía su puesto vuelva a ser el de antes.

Si desea ayudarla ella estará recibiendo donativos de libros de texto, revistas o rompecabezas con los que planea volver a echar a andar su negocio. Para mayor información comunicarse al número telefónico: 664 779 55 33.