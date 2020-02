Piden que caso de Diana Piggeonountt no quede en archivos

En la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) continuarán las campañas para promover el respeto hacia las estudiantes y garantizar que se sientan seguras dentro del plantel, afirmó el director José Cruz Holguín Ruiz.

Dijo que los últimos asesinatos de mujeres y desapariciones que se han registrado en la ciudad motivaron a la comunidad escolar a realizar programas de concientización sobre seguridad.

“Tenemos un saldo pendiente con la desaparición de Diana (Piggeonountt), hace dos años que no hemos tenido información ni por las autoridades ni por la familia. No quisiéramos que un asunto como el de Diana se entierre en los cajones, en los archivos, y que no se hable más de esto”, declaró Holguín Ruiz.

Asimismo, comentó que la desaparición de la joven Piggeonountt mantiene en la incertidumbre a quienes fueron son compañeros.

El director de la PFLC informó que los programas de seguridad también incluyen checadores de asistencia, los cuales garantizan que los alumnos ingresaron y salieron del plantel, con el fin de que los padres de familia se enteren del horario escolar a través de una aplicación digital para celulares.

En otro tema, José Cruz Holguín Ruiz expuso que buscará la intervención de las autoridades estatales para lograr que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) le condone al plantel los 30 millones de pesos que adeuda históricamente.

Dijo que Cespt le impone al plantel la tarifa comercial, a pesar de ser un espacio educativo.