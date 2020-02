Piden justicia por mujeres asesinadas en Tijuana

Ante los recientes casos de desapariciones y homicidios de mujeres en Tijuana, cerca mil personas se manifestaron y exigieron justicia a una sola voz: “Se las llevan, no desaparecen”.

Alrededor de las 17:00 horas se reunieron hombres y mujeres de todas las edades, saliendo de las “Tijeras” y llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGE).

Las mujeres llevaban pancartas con mensajes como: “Si tocan a una, tocan a todos”, “Disculpa la molestia, nos están asesinando”, “Mi vida dejó de ser vida cuando por el hecho de ser mujer me matan”, “Nuestra Lucha es por la Vida”, y “Los violadores existían antes de la minifalda”.

La de líder de la Red Feminista Interseccional Contra la Violencia, Samantha Goya, dijo que se necesita una alerta de género por todos los casos que se han registrado en la ciudad.

Agregó que es lo “mínimo que pueden hacer la autoridad ante estos casos, pero no quieren escuchar declaraciones, sino acciones.

Además pidió a todas las personas involucrarse en estos temas, porque la víctima podría ser su hermana, mamá, hija o una amiga.

La víctimas

Otra de las manifestantes fue la señora Margarita Flores Chávez, quien acudió al evento desde Rosarito.

“Estoy aquí para apoyar a todas las mujeres, principalmente porque los feminicidios están aumentando y porque a mí me pasó, a mi hija la mataron”, declaró.

Por lo que pidió a las autoridades elevar la pena de los feminicidios, ya que actualmente este delito se paga con 20 a 50 años de cárcel, mientras que un homicidio puede alcanzar los 60 años.

Por su parte, Dalilah Loza Pelayo, de 15 años, pidió justicia por su madre, quien perdió la vida en manos de su ex pareja sentimental.

“No se ha hecho nada, yo he ido para preguntar por el caso, porque he querido ayudar, pero al contrario, terminan echándome la culpa. Me metieron al DIF injustamente”, manifestó.

Consideró que las autoridades en lugar de ayudarlas, querían callarlas para no tener que presentar avances en el caso.

El grupo de mujeres y hombres acudió a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde gritaron en una sola voz justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas.

Algunas de las manifestantes se enojaron con los agentes que se encontraban en el lugar, quienes estaban revisando sus teléfonos, por lo que golpearon las puertas y escribieron los nombres de las mujeres que han fallecido en los últimos días en la entidad.