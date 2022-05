Piden detener ataques a frutería donde menor fue presuntamente violada

Tijuana BC.- La socia y encargada de la Frutería El Delicioso pidió que detengan los ataques al local debido a que están afectando su patrimonio.

Lamentó y al mismo tiempo apoyo a la menor que presuntamente fue violada en el lugar por otro socio de la empresa.

No me lo imaginé, me enteré a penas ayer, me tomó por sorpresa, me sentí super mal porque esta persona hubiera hecho eso y hubiera usado la tienda"