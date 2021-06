Piden ayuda para localizar a Ramón Ocampo

TIJUANA, B.C.- Solicitan ayuda para localizar a Ramón Ocampo, quien el 27 de mayo viajó en avión desde Guerrero a Tijuana pero sus familiares no lo pudieron identificar en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Silvia Ocampo Ortiz, hermana del desaparecido, detalló que Ramón Ocampo tomó su vuelo a las 18:40 horas en Acapulco, por lo que esperaban que llegara a Tijuana minutos después de las 20:00 horas.

"Yo llegué ahí como 8:30 de la noche a recogerlo, yo no bajé, sino bajó mi esposo, dijo 'yo voy' y se fue rápido, después regresó como a la media hora, me dijo 'yo no lo encuentro, ve tú' y me fui, y pues no, no lo encontraba", declaró.

Pidieron auxilio con las autoridades del aeropuerto, señaló Silvia Ocampo, pero tampoco estaba dentro de las salas de espera, incluso la aerolínea confirmó que Ramón Ocampo sí tomó el avión.

Informó que ya se hizo la denuncia correspondiente para su búsqueda, en el aeropuerto ya iniciaron las investigaciones, pero quiere saber si alguna persona lo vio.

"Mi hermano trae mi teléfono, pero yo no sé si perdió su mochila donde traía todos sus documentos, y mi hermano pues no conoce Tijuana, yo estoy bien preocupada, que esté con manos nobles", expresó Silvia Ocampo.

Cuando Ramón Ocampo tenía ocho años sufrió un accidente, detalló, que le causó daños cerebrales.

Señas particulares

Silvia Ocampo subrayó que Ramón Ocampo tiene una cicatriz en su mejilla izquierda, es moreno, delgado, mide 1.60 metros de altura.

"Es muy tranquilo, muy trabajador, su mismo patrón lo llevó al aeropuerto, porque ahí en Guerrero solo trabajaba para la gente, no le dejaba ni para comer, ahí andaban siguiéndolo donde lo movían, y su patrón decía que mejor se viniera", manifestó.