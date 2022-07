Piden automovilistas mejores señalamientos

Tijuana BC.- Vecinos de la zona sur de Tijuana expusieron que el crucero para incorporarse al libramiento Rosas Magallón desde el bulevar Cuauhtémoc Sur causa tráfico debido a que hacen falta señalamientos.

Además, algunos automovilistas expusieron que lo que ocasiona el tráfico son los altos que realizan los vehículos para ceder el paso a otros automovilistas en una zona donde los señalamientos de alto, están ausentes.

Las personas que circulan por la carretera de Rosarito y se incorporan al libramiento Rosas Magallon, por favor no hagan ese alto imaginario que tanto afecta y hace un tráfico interminable a todas horas, revisen que no hay alto”

Declaró Mayté Ayala.

“Antes no se hacía tanto tráfico precisamente porque no se frenaban para dar pase, siempre nos hemos pasado cuando no viene carro cerca y todo bien, pero comenzaron a hacer alto algunos y ya la mayoría lo hace”, expresó Lila Ávila.

Se extiende tráfico

La conductora mencionó que en ocasiones el tráfico se extiende hasta una plaza comercial situada antes de la salida hacia el Libramiento, por lo que sus tiempos de espera en dicho tramo son de varios minutos.

“Mucha gente cruza en las mañanas por el "parquecito" y forzosamente deben cruzar la calle y es casi imposible cuando no hacen un alto, lo digo yo que si no es por los agentes de tránsito yo nunca podría cruzar”, comentó Marcela Calderón.