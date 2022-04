Pide artista ucraniana apoyo para sus compatriotas

Tijuana, B.C.- La comunidad ucraniana de la Ciudad de México pidió el apoyo de la población en general para reunir medicamentos, ropa y alimentos para enviarlos a Ucrania a las familias que han sido víctimas de la guerra que emprendió Rusia.

La psicóloga y artista Inna Zakharchenko platicó que cientos de niños y adultos quedaron desamparados y otros más requieren atención médica porque resultaron lesionados por los bombardeos.

Comentó que en los casi tres meses de la invasión las familias quedaron desintegradas por la pérdida de uno o más seres queridos.

Es una generación completa que va a estar afectada emocionalmente, doy consultas a la gente que está sufriendo con todo lo que está pasando, son pérdidas inmensas, no es fácil procesar todo lo que está pasando. Una cosa es cuando la gente muere por edad y otra cosa es que los maten de una manera cruel, como animales en la selva, en medio de la calle, por nada”, relató Zakharchenko, quien vive en la Ciudad de México desde 2014.

Por ello, junto con colegas, pidió el apoyo del gobierno mexicano para el préstamo de un avión para enviar lo recolectado a las víctimas, quienes decidieron quedarse en Ucrania por amor a su patria o porque se enlistaron al ejército.

Inna Zakharchenko viajó a Ucrania

“La mayoría no quiere salir porque dicen ‘es país, tierra, yo no voy a correr, yo voy a hacer lo que pueda con mis manos’”, declaró la sicóloga.

Asimismo, dijo que quienes han podido huir llegan a México, pero sin recursos suficientes para establecerse; en caso de que las personas deseen donar dinero, se comprometió a informar sobre el uso del recurso a través de sus redes sociales.

Inna Zakharchenko viajó a Ucrania el 21 de febrero de 2021 y regresó el primero de febrero, 23 días después de que comenzara la invasión de Rusia.

“Una persona que muere en Ucrania siento que me parte el corazón, me siento sensible, porque cada persona que está ahí es como mi familiar, me siento triste y me duele”, expresó.

Para mayor información sobre la recolecta ingresar al instagram de la ucraniana.