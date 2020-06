Piden apoyo para médico recuperado de Covid-19 en Tijuana

TIJUANA, BC.- La familia Valdeiglesias solicita el apoyo de la comunidad para costear el proceso de recuperación de su papá, el señor Hernán, de 59 años, quien después de dos meses de hospitalizado, venció al coronavirus.

El paciente, médico general de profesión, se ha desempeñado en el sector privado; en los últimos años ha atendido un consultorio adherido a una conocida compañía farmacéutica, en donde contrajo el Covid-19 debido a que los pacientes al no ser atendidos en los nosocomios del gobierno, acudían a él para tratarse gripes, tos o fiebres.

Victoria Valdeiglesias relató que su papá fue uno de los primeros afectados de la pandemia, ya que el 8 de abril padeció fiebre y cuatro días después tos y dificultad respiratoria.



Esto último lo obligó a ingresar al Hospital General de Tijuana (HGT), en donde los primeros 50 días estuvo conectado a un ventilador mecánico, lo cual le ocasionó una fibrosis pulmonar y se le tuvo que practicar una traqueostomía para que pudiera respirar.

Durante este periodo también se le afectaron los riñones y por 15 días estuvo bajo tratamiento de hemodiálisis.

Asimismo, Victoria contó que su papá estuvo inducido en coma durante un mes, por estos y los anteriores días se le formaron úlceras mortales debido a la nula movilidad.

Hasta que un milagro ocurrió y el 9 de junio su padre regresó a la casa, en donde también debe pasar por una dolorosa recuperación.

Fue un milagro. Los doctores están sorprendidos con su caso. Ellos me decían que mi papá era un reto y que les iba a dar mucho gusto sacarlo adelante y así fue. Semanas antes me decían que no creían que sobreviviría y a las tres semanas me dijeron que mi papá ya estaba en la etapa de recuperación”, declaró.