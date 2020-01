Piden a padres supervisión de sus hijos

El Operativo Mochila debe reforzarse con el involucramiento de los padres para mantener la seguridad dentro y fuera de los planteles, consideró la directora de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana (ENFT), Gabriela Núñez de León.

Aunque el operativo es una buena iniciativa, afirmó que afectará los horarios de clases y sólo se protege a los alumnos cuando están en la escuela.

Opinó que el reto para los maestros es atender a los estudiantes que sufren por cuidados omisos en el hogar.

“Hay ocasiones que como maestro te quedas desarmado, pues sucede que a ese niño en casa no le revisan si traen material, no le proveen los materiales, incluso no los llevan a la escuela”, lamentó.

Hay tutores que no aceptan las recomendaciones de los profesores, dijo, sobre todo las que se refieren a la conducta o mejoramiento académico.

Esta situación, agregó la directora de la ENFT, provoca que los alumnos no vean como una autoridad.

“Si el padre valora al profesor y lo ve como un aliado en la educación de su hijo y juntos trabajan, eso se transmite al niño”, sostuvo.

Además debe reforzarse el programa Escuela Para Padres, agregó,que ayuda a aprender a comunicarse y brindar atención a los hijos.