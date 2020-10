Piden a gritos que se vaya secretario de Seguridad de Tijuana, asegura Bonilla

Tijuana, BC.- El Gobierno del Estado realizó una encuesta vía Facebook, consultando a los seguidores de la transmisión en vivo de Jaime Bonilla Valdez, si deseaban la destitución del actual Secretario de Seguridad del Ayuntamiento de Tijuana, Jorge Alberto Ayón Monsalve.

La encuesta estuvo disponible durante dos horas de transmisión en vivo, donde votaron 909 perfiles, el Gobernador aseguró que a gritos le piden que se vaya el secretario de seguridad de Tijuana.

La pregunta fue leída en vivo por el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico: “Ante el alto índice de homicidios Tijuana ¿consideras que se debe cambiar al Secretario de Seguridad Municipal y realizar una verdadera limpieza en la corporación?

“Sí, estoy de acuerdo”, contestó el 88% de los votantes (799 personas), y “No estoy de acuerdo”, eligió el 12% de los perfiles que participaron en la encuesta (110 personas).

Se hace lo que el pueblo dice, y no entienden ese mensaje las autoridades, de que tiene que haber un cambio en la policía, entonces a quién se debe, ¿al gobernador?, no, ¿al presidente de la república?, no, ¿al presidente municipal?, menos, tiene que hacerse lo que el pueblo quiere”, aseveró.