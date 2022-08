Pide la CEDHBC respetar el derecho a la libre personalidad de los estudiantes

Tijuana, B.C.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó a las autoridades educativas a no discriminar ni restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes.

El presidente del organismo, Miguel Mora Marrufo, precisó que este derecho es parte de las personas, el cual consiste en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros.

Aclaró que en ese arranque escolar la CEDHBC no ha registrado quejas relacionadas con la vulneración al Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad de los alumnos, quienes también tienen el derecho a vestir falda o pantalón sin importar si son mujeres u hombres.

Sin embargo, del año 2020 a la fecha, la comisión estatal atendió 94 quejas en contra de la Secretaría de Educación de Baja California, presuntamente por vulnerar el derecho a la educación, derecho al trato digno, derecho al trabajo y derecho a la seguridad jurídica.

Te puede interesar: Mayoría de demandas laborales se resuelven en Oficina de Conciliación en BC

Aunque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también sostuvo que el libre desarrollo de la personalidad se deben respetar en escuelas públicas y privadas, ya que los jóvenes fueron consientes de ese derecho desde que se implementaron las clases virtuales y estuvieron en casa, tiempo en el cual se dejaron crecer el cabello, pintárselo y se permitieron no portar el uniforme.

Al respecto, el encargado de la Secundaria 213, Raúl Arias, dijo que los adolescentes deben cumplir con el reglamento escolar, ya que son menores de edad.

Asimismo, destacó que la obligatoriedad de uniforme, como en otras instituciones públicas y privadas, es por razones de seguridad, ya que los alumnos podrían ser identificados en caso de sufrir un accidente u hecho violento.

Te puede interesar: Más de 300 mil alumnos regresaron a las aulas en Tijuana

Nosotros seguimos trabajando como cualquier secundaria en el Estado. Estamos en una etapa de formación y nosotros seguimos pidiendo que los jóvenes vistan el uniforme, su cabello corto. Estamos en una etapa estamos formando, pues en estos momentos, no lo digo yo, lo dicen las leyes del País, mientras no sean mayores de 18 años, no pueden tomar decisiones”, sostuvo Arias.