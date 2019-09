Pide ayuda familia de joven que intentó lanzarse del puente

La familia del joven que el martes intentó lanzarse del puente cercano a la Clínica 1 del IMSS necesita el apoyo para solventar los gastos médicos de su hijo, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT).

El señor Ramón Calleros Cantú, padre del joven, explicó que su hijo entró en una crisis al enterarse que su mamá había empeorado la diabetes que padece.

“Fue cuando se volvió loco, se subió al puente. Yo no me había dado cuenta, yo estaba con mi esposa dentro de la clínica, cuando me avisaron que estaba mi hijo queriéndose aventar del puente”, relató.

Calleros Cantú comentó que su hijo, de 28 años, se sintió presionado al carecer de empleo y ser el pilar de la familia, incluido su primogénito de dos meses y esposa.

Además afirmó que el joven no tiene problemas de drogadicción.

La salud del señor también se complicó porque ha postergado una operación del corazón que necesita para cuidar a su esposa.

Por ello pidió la cooperación de los tijuanenses para saldar los 13 mil 500 pesos para que su hijo concluya el tratamiento que recibe en el HSMT.

Ramón solicitó donativos de alimentos, mientras espera la ayuda de las autoridades.

Si desea ayudar, puede comunicarse al teléfono celular 6641932155 o bien acudir a la clínica 1 y preguntar por la paciente Yolanda Martínez Acuña, quien se encuentra en la cama 324 del tercer piso.

Tome nota

La madre del joven tiene diabetes y su padre está en espera de una operación de corazón.