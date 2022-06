Pide Secretario no eliminar horario de verano en BC

Tijuana, BC.- La eliminación del horario de verano en zona fronteriza podría generar muchos problemas para la población binacional, puesto que provocaría caos en los horarios entre California y Tijuana, comentó el Secretario de Economía e Innovación Estatal.

Kurt Honold Morales explicó que ya hubo pláticas con el Secretario General de Gobierno Estatal para hacerle saber a las autoridades federales la inviabilidad de la eliminación del horario de verano.

“Esa idea nos perjudicaría mucho en la frontera pero sobre todo en Baja California, porque eso de estar a una hora de diferencia con California en el cruce si nos afectaría mucho económicamente”, detalló.

Problema de movilidad en el Estado

Honold Morales expuso que el 31% de habitantes en Tijuana laboran en Estados Unidos por lo que la eliminación del horario de verano también representaría un problema de movilidad en el Estado.

“Estamos pidiendo que por medio de nuestros diputados federales podamos exhortar a que no se modifique nada, aquí en Baja California es muy importante que se continúe con los horarios que tenemos ahorita”, explicó.

El Secretario remarcó que dadas las condiciones industriales en la entidad, el posible cambio de horario podría afectar a los horarios de traslado de las cargas pesadas que cruzan hacia Estados Unidos, así como los operativos aduanales.

“Ojalá que no se haga el cambio en toda la frontera, porque la afectación es para todos los que estamos aquí, no sabría decir cuándo podremos saber si lo eliminarán o no pero estamos seguros que no queremos el cambio”, puntualizó.