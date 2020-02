Perspectiva de género ¿Por qué es necesario conocer del tema?

TIJUANA, BC.- Actualmente en México trece estados se han declarado con alerta de género y nueve más están en trámite.

Ante este escenario, mientras que las autoridades deben enfocarse en juzgar a los presuntos imputados a determinados delitos contra las mujeres, la sociedad tiene otro papel, este se enfoca en dejar de reproducir simbólica o materialmente la normalización de la violencia hacia las mujeres.

En un análisis de la Mtra. Mariana González Piña, docente de Cetys Universidad y experta en Estudios de Género, resaltó que la violencia es un continuo, donde agresiones normalizadas podrían escalar hasta llegar a otras que afecten gravemente la integridad de las mujeres, y esto puede ser cometido incluso por gente a la que socialmente se le reconoce como confiable.

“Esto es una reflexión que tenemos pendiente como sociedad. La violencia nunca es culpa de la víctima, aun así, es común que se culpabilice a las mujeres de la violencia que los hombres ejercen contra ellas", afirmó González Piña.

"Aunque ante la ley todas las personas seamos libres e iguales, socialmente se sigue juzgando a las mujeres con estereotipos, de manera que se les cuestiona por no estar en al ámbito de lo privado, nos dicen que ellas se lo buscaron, que no debieron estar fuera de casa en la noche, etc. Al final, eso también es una manera de restringir implícitamente su libertad y pleno goce de derechos”, resaltó.

Con base en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

La alerta de violencia de género, explicó, sería uno de estos mecanismos, mismo que se estableció en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para atender casos de urgencia.

“Tiene intención de generar acciones específicas, es un mecanismo para garantizar la seguridad de mujeres y niñas. Se puede solicitar que se declare alerta de género y lo que hace es poner a disposición del estado una serie de recursos que le permitan implementar acciones y estrategias preventivas”.