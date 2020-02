Personal médico del HGT exige disculpas de secretario de Salud

El personal médico del Hospital General de Tijuana (HGT) exigió al secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, que se disculpe de manera pública con el sector por acusarlo de extraer insumos de los almacenes.

La enfermera Bertha Alicia Rodríguez Silva, delegada del personal matutino, también solicitó la intervención del sindicato de los médicos y enfermeros del HGT para que desmienta las declaraciones de Pérez Rico.

Tijuana.- Explicó que los señalamientos dañan la moral de los trabajadores, pues por el desabasto en el nosocomio de insumos deben comprar con su sueldo los materiales que necesitan para atender a los pacientes.

“Nos sentimos humillados, nos sentimos lastimados, porque eso merma la fuerza de trabajo. Ahorita los trabajadores estamos molestos. Nos exigen pero no dan con qué”, expuso Rodríguez Silva.

Así, dijo que han tenido que comprar termómetros, agujas, cajas de punzocat, estetoscopio, entre necesidades sin reembolso.

La enfermera dijo que esta situación es constante, actualmente hacen ‘milagros’ para bañar a los pacientes con agua caliente, pues las calderas del hospital están descompuestas desde hace un mes.

“Nos gusta servir al pueblo, nos gusta trabajar. Queremos que la secretaria general del sindicato, la doctora Mayra Rendón, exija una disculpa pública al secretario de Salud. No se vale este tipo de declaración, si hay una persona que hace cosa que no deba hacer, una de roba, que tenga su sanción como deba ser, pero que no generalice”, sostuvo.