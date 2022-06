Personal del HGT participa en campaña de donación de sangre

TIJUANA, BC.- En conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre este 14 de junio y ante la necesidad permanente del vital producto, miembros directivos del Hospital General de Tijuana (HGT) asistieron durante la mañana de este martes al Banco de Sangre del nosocomio a sumarse a esta noble actividad.

La jefa del Banco de Sangre, Yolanda Ibarra, convocó a una campaña interna a los colaboradores del hospital para convertirse en donadores altruistas, en la cual, los directores de la unidad, así como algunos jefes de servicio participaron como voluntarios; asimismo, señaló que se obtuvieron más de 30 productos que beneficiarán a cerca de cien pacientes del nosocomio.

El director de la unidad, Clemente Humberto Zúñiga Gil, expresó la importancia de concientizar a la ciudadanía acerca de la donación de sangre, debido a que es una necesidad que no se puede predecir con exactitud, no obstante, es importante tener una reserva del producto para atender cualquier emergencia que se pueda presentar y no esperar a tener un familiar en una situación vulnerable para acudir a donar.

Por su parte, el jefe de Oncología Pediátrica, Mario Alberto Ornelas, compartió que él acude periódicamente a donar plaquetas y refirió que, este tipo de donación se puede realizar cada tres semanas a diferencia de la donación de sangre que puede ser cada tres meses, además, dijo que gracias a los modernos equipos que se manejan, este proceso es cada vez más sencillo, sin embargo, el beneficio es asombroso, debido a que son los niños de oncología quienes requieren el mayor número de trasfusión de plaquetas.

Finalmente, las autoridades de la institución exhortan a la población que desee convertirse en donador altruista, acudan al Banco de Sangre del hospital de 07:00 a 13:00 horas y agregó que pueden consultar los requisitos comunicándose al 664 684 00 78 ext. 2425.