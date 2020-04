Perdió a su esposo tras días de lucha en contra del Covid

Tijuana, BC.- Tras luchar por varios días contra el Covid-19, el señor José Manuel Garate Ibarra, de 72 años de edad, falleció el lunes en la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando personal del instituto se comunicó con su familia, pidiéndole acudir al lugar de manera urgente, recordó su esposa, la señora María Cetto.

Su hijo acudió y fue quien recibió la noticia, la cual, no quería dársela a su madre debido a que sabía que se pondría mal.

Dijo no tener muy claro de qué falleció porque él había acudido al hospital el martes de la semana pasada para hacerse un chequeo, pero el sábado tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Y aunque en un principio los médicos del lugar les dijeron que Garate Ibarra tenía Covid, el domingo y el lunes esperaron respuesta sobre su estado de salud a las afueras de la clínica sin ninguna respuesta.

“El sábado reingresó, se empezó a sentir mal. Yo fui, no me dieron razón de él, igual el domingo, ayer (lunes) estuve todo el día allá y tampoco me dieron nada de información de cómo estaba”, declaró.

Pero les están dando varias versiones, según una de las cuales tenía neumonía, luego que le faltaba el aire y que le dio un infarto; este último punto no le sorprende debido a que hace cuatro años operaron a su esposo de las arterias, “su corazoncito ya no anda bien”, expresó.

Cetto señaló que actualmente se encuentran en buscando una funeraria para despedir a su esposo, pero casi todas las opciones tienen precios elevados de “miles de pesos”.

Al ser cuestionada si ya solicitó ayuda al Gobierno, respondió que no lo ha hecho, pero si algún ciudadano o la autoridad los apoyan, lo aceptarían para poder pagar los gastos funerarios.

¿Cómo ayudar?

Interesados en apoyar a la señora María y su familia pueden comunicarse al teléfono 664 682 47 43