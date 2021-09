Pequeño pide ayuda para poder vivir

Tijuana, B.C.- Me llamo David Duval Hernandez Torres, tengo 10 años, y tengo una enfermedad, si alguien me puede ayudar con el medicamento llamado Haemate p. Mi enfermedad es Von Willebrand, vivo en las Torres si alguien me quiere ayudar con el medicamento, en Tijuana”, fueron las palabras que utilizó el pequeño David en un video posteado en la red social de Facebook, su padre desesperado lo posteo en distintos grupos y poco a poco otros usuarios lo ayudaron a compartirlo.



David ama jugar fútbol y ver la tele, con apenas 10 años dice no poder vivir de manera normal pues las eternas hemorragias que padece lo incapacitan, el sufre de Von Willebrand un trastorno hemorrágico en el que la sangre no coagula bien. Las personas con la enfermedad tienen niveles bajos de factor von Willebrand, una proteína que ayuda a la coagulación de la sangre, o la proteína no funciona como debería. Este padecimiento no se puede curar. Pero con tratamiento y cuidados, la mayoría de las personas logran llevar una vida activa.

“No puedo hacer muchas cosas que a mi me gustan hacer, me gusta jugar futbol pero no puedo jugar tanto si hace sol y quiero jugar tengo que esperar a que se baje porque sino comienzo a sangrar”, contó David.



Como padre es duro, yo le dije que él necesita ser fuerte, ser buena persona y si algún día Dios me quiere levantar, que mi hijo ya se sepa valen por sí solo”, comentó entre lágrimas Delio Gonzalez, padre de David.

De veracruz arribaron a Tijuana en el mes de julio en busca de oportunidad de empleo, y para darle continuidad al tratamiento de David, pero se encuentran en trámites para afiliarse al IMSS, proceso que ha tardado, mientras tanto ellos tienen que comprar el medicamento, el cual es costoso, por esta razón se ven en la necesidad de pedir ayuda a la ciudadanía.



“A grandes rasgos quiero decirles cual es la diferencia entre un Hemofílico y un Von Willebrand, porque me he topado con gente que me cuestiona, el medicamento va acompañado de factor ocho, pero no solo ocupa el factor ocho, este lo combinan con Von Willebrand, en el 2018 mi hijo se me estaba muriendo por eso, porque le cambiaron el medicamento con puro factor ocho y no le ayudaba, esa es la diferencia, el ocupa más Von Willebrand”, explicó Delio.

Además agregó que su intención no es solo pedir dinero, el objetivo principal es que le donen medicamento o le ayuden a comprarlo, es lo único que piden.

Delio trabaja en una fábrica y sus horarios son de jueves a domingo de las 6:30 a 18:30 horas, por lo que pedimos tomen en consideración los tiempos para poder contactarlo los días lunes, martes y miércoles.

Si deseas contribuir en la compra de medicamentos, puedes contactarlos al número: 2283370034 o hacer un donativo al número de tarjeta Coppel: 4169 1604 8315 9167.