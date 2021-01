Pedro ya tiene su casa

Tijuana, BC.-La semana pasada se dio a conocer la historia de Pedro López, un joven que cuando salió de su trabajo como guardia de seguridad acudió con un amigo que le dijo que había un trabajo donde podía ganar dinero extra, el trabajo consistía de pintar unas bodegas, mientras pintaban el rodillo hizo una especie de fricción haciendo que la electricidad de unos cables de luz cercanos levantaran a Pedro y lo tiraran desde el segundo piso, Pedro perdió sus brazos y la movilidad de una pierna en ese accidente.

Luego de la publicación del caso, la asociación “Constructores sin fronteras” de Estados Unidos lo contactó para ayudarle a construir su casa, hoy después de 2 años de su accidente, Pedro por fin tiene su propio hogar.

“Me siento muy bien la verdad, más que nada porque ya tengo mi propio cuarto, no tengo que estar de un lado a otro, la casa es funcional, está muy bonita y se los agradezco mucho”, dijo Pedro.

“Iniciamos Antonio, Edgar yo y otras personas que quisieron acudir y venir a poner su propio granito de arena en esta casa, lamentablemente por el Covid no están presentes pero se los agradecemos ‘Constructores sin fronteras’ ‘Builders without fronts’, que el encargado es Cristian Evans y su familia, el agradecimiento es más que nada hacia las personas que ayudaron” explicó Francisco, miembro de ‘Builders without fronts’”.

También resaltaron que fue aproximadamente en un mes que se logró construir la casa desde cero, todo con la única intención de ayudar. Fue a inicios del año 2020 que contactaron a Pedro para hacer realidad su sueño, pero a consecuencia de la crisis sanitaria se postergó hasta ahora.

“No tengo nada más que decir gracias y demostrarles a ellos y a todos los que me han ayudado que yo valgo la pena y que no fue una mala inversión, yo seguiré echándole ganas”, declaró Pedro López.