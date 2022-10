Pedirá CETis 58 prueba ‘antidoping’ a alumnos

Tijuana, BC.- CETis 58 solicita a sus estudiantes exámenes de antidoping, medida fue aprobada por los padres de familia, declaró el director del plantel 58, Miguel Ángel Juncal Ramírez.

Reconoció que aunque son rumores que los alumnos se drogan en la escuela, en el resto de la ciudad hay altos riesgos de que sean reclutados por los narcomenudistas para el consumo o venta de los estupefacientes.

Explicó que se recomendó que se aplicara el antidoping a los mil 946 estudiantes, pero los padres tuvieron la libertad de aceptar o rechazar esta propuesta.

“Cada quien sabe qué es lo que está sucediendo en el seno familiar”, señaló.

Canalizarán al CIJ

El Director comentó que si alguno de los participantes resulta positivo al consumo de estupefacientes o narcóticos será canalizado al Centro de Integración Juvenil (CIJ) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que se rehabiliten.

Aseguró que este proceso se realizará de manera discrecional, con el propósito de proteger la privacidad y autoestima del menor y padres de familia; y no será expulsado del plantel.

“Nosotros prudentemente esperamos a que nos digan los padres cuáles fueron los diagnósticos y convenimos. Si la rehabilitación se prolonga por más de seis meses, le sugerimos que lo den de baja de manera temporal para que se rehabiliten y después regresen”, indicó Juncal Ramírez.

Mesas de Paz y Seguridad

Dijo que este reforzamiento de la seguridad escolar se originó en las Mesas de la Paz y Seguridad, en donde además de la dirección estatal de la DGETI.

En ellas compartieron que la nueva modalidad de los jóvenes para consumir drogas es disfrazarlas de dulces o pasteles, comentó, por lo que la venta por parte de ellos de estos alimentos está prohibida actualmente.

Juncal Ramírez comentó que el personal CETis 58 vigila de manera constante los baños y zonas recreativas que pudieran ser aprovechadas para el consumo o venta de narcóticos.

Sin capacitación

Aunque una de sus limitantes es que no están capacitados para confirmar o descartar las sustancias prohibidas.

“Nosotros no somos investigadores en ese ramo, afuera (en la calle) menos. Dentro (de la escuela) algunos alumnos nos señalan, vamos de inmediato, a los jóvenes los separamos del grupo porque no queremos evidenciar o afectarlos en su autoestima”, apuntó.

El Director dijo que motivan a las y los estudiantes a ser profesionistas para que se alejen de las actividades en donde peligra su integridad.

Padres están de acuerdo

Por su parte, Ivette Cervantes, madre de una alumna del primer semestre, expresó estar de acuerdo con la solicitud del antidoping.

“Está bien para que nosotros como padres estemos viendo a nuestros hijos. Hasta ahorita mi hija no me ha comentado nada de que alguien esté consumiendo, pero sí me preocupan los alrededores de la escuela, porque ya ha habido rumores que ciertos grupos llegaban con dulces que contenían alguna sustancia”, sostuvo.

Cervantes sugirió que el antidoping sea pagado por la escuela, pues realizarlo en un laboratorio tiene un precio de 280 pesos.

En tanto, Brandon, estudiante del CETis también está de acuerdo con las pruebas para erradicar la venta o consumo de drogas que pudiera existir en la escuela.

El secretario estatal de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, aseguró que a los estudiantes que presenten problemas de consumo de drogas o violencia no se les expulsará del plantel.