Paseo de la fama: Pionero en reproducción asistida

Tijuana, BC.- El lograr que las parejas sean papás es una de las satisfacciones del doctor Óscar Javier León Martínez, quien es uno de los biólogos de la reproducción más reconocidos en la región.

A sus 29 años como profesionista expresó que seguirá aprovechando sus habilidades y sus conocimientos en fertilidad aprovechando la tecnología. En ese sentido, León Martínez compartió el caso de una pareja que a pesar de su juventud no podía procrear de manera natural.

Detalló que era una mujer de 36 años que pertenecía a una familia numerosa de 11 hermanos; mientras que el hombre de 42 años tenía tres hermanos que decidieron no tener hijos.

Fertilización in vitro

La pareja se sometió a la fertilización in vitro y hasta la tercera sesión se logró el embarazo gemelar de varones.

“La familia estaba súper feliz. Pero imagínate cómo se sentía el papá, el abuelo, era el que estaba más emocionado. Me abrazó y con lágrimas me agradeció”, relató el doctor.

Expresó sentirse orgulloso y comprometido de ejercer su profesión en la era de la tecnología, ya que antes era muy limitada.

Siempre la tomamos con mucha cautela, porque no todo es tecnología. Una máquina no tiene el tacto que pudiera tener un doctor con su mano para poder detectar algún problema.

“Es muy importante pero no debemos dejar de lado la calidez que tiene el ser humano para tratar a otro ser humano, especialmente la parte emocional”, sostuvo Óscar Javier León Martínez, quien también se desempeña como ginecólogo, obstetra y pediatra.

Es cimarrón

Es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y del Instituto Nacional Perinatología, entre Casas de Estudios.

Ahora con sus 59 años aconseja a los jóvenes que eligieron las ciencias de la salud a ser constantes y responsables, a pesar de que sus contemporáneos desmeriten sus esfuerzos.

“Seguí mi intuición, mi vocación de ser médico. Ese es el consejo que les daría a las nuevas generaciones de jóvenes. No oigan a personas de que no pueden. Escuchen a las personas que los alientan y que les diga que sí se puede”.

Personaje destacado de Tijuana

Óscar Javier León Martínez fue distinguido como personaje destacado en Tijuana Innovadora y está comprometido a seguir ejerciendo la medicina.

“Con toda humildad quiero decir que para mí es un orgullo, pero no me la creo. Yo sigo siendo el mismo, trabajo en mi oficina, atiendo a mis pacientes, atiendo a mi familia. Yo no creo que sea extraordinario. Sin embargo, mi trabajo, si así lo ve la gente, ha ayudado, para mí es muy satisfactorio”, sostuvo.

Tome nota