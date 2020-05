Parteras al rescate en tiempos del Covid-19 en Tijuana

Tijuana, BC.-La pandemia ha saturado algunos de los principales hospitales públicos y ha generado que el personal médico se concentre en el Covid-19, pero los bebés siguen naciendo y entonces ¿quién atiende a las mamás durante los embarazos y partos?

Una opción son las parteras, especialistas que combinan conocimientos médicos y técnicas ancestrales durante los cuidados prenatales, el parto y después del nacimiento.

En Tijuana la asociación de Partería y Medicinas Ancestrales en colaboración con Refugee Health Alliance está brindando atención gratuita a mujeres embarazadas, migrantes o en condición de vulnerabilidad.

Las ayudan en el proceso de gestación e incluso atienden directamente los partos de bajo riesgo pues cuando existe alguna complicación trasladan a las embarazadas a alguna de las clínicas en la región como el Hospital Materno Infantil en la tercera etapa del Río Tijuana.

“Soy mujer, soy mamá y precisamente este trabajo nos conecta con todas las madres que no importa de dónde vengan o cuál es su estatus, necesitan cuidados y es un derecho humano tener acceso a la salud y por eso creo que nuestro mejor regalo todos los días es estar al pendiente de estas mamás y bebés de todo el mundo que están naciendo aquí en la frontera de Tijuana” declaró Ximena Rojas, coordinadora del proyecto.

Este equipo esta integrado por cuatro parteras, Ximena con amplia experiencia en esta región binacional, María Guadalupe Becerra, Sandra Isabel Reyes e Hilda Vivanco, originarias de otros estados de la república pero que vinieron a Baja California para auxiliar durante esta contingencia.

“Esto ha provocado que más mujeres busquen porque si no quieren ir a un hospital porque hay riesgo de contagio, que de hecho siempre lo hay, pero ahora es más evidente, con quién poder atenderse y las parteras somos una opción para ellas” dijo Sandra Isabel Reyes.

Al ser comunidad migrante la comunicación dificulta un poco las consultas pero con ayuda de un traductor, por ejemplo con las familias haitianas, logran atenderlas.

“Llegué cuando todavía estaba calmado lo de la pandemia pero vi que había mucho que hacer y Ximena estaba solita y dije no me puedo ir, me tengo que quedar porque es lo que me gusta y puedo ayudar y aquí me quedo” señaló Hilda Vivanco.

Esta noble labor la llevan a cabo en la sede de “Justicia en Salud” en Espacio Migrante, a unos metros de las oficinas de la delegación Centro en Tijuana.

“Yo estuve ejerciendo por muchos años el cuidado de las mujeres en el hospital y vi que generamos mucha violencia, mucha indiferencia a veces y aunque yo lo hacía con mucho amor y entrega porque me gusta mi profesión como enfermera, algo me faltaba que lo encontré en la partería” compartió María Guadalupe Becerra.

No están tratando directamente a los pacientes con coronavirus pero sin duda son Héroes en el Covid-19, porque son “Parteras al Rescate”.