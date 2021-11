Pandemia del Covid-19 separa a hermanos para siempre

Tijuana, B.C.- La pandemia del Covid-19 impidió que dos hermanos se reencontraran, quienes habían cumplido más de 30 años de estar distanciados, pues uno de ellos murió por esta enfermedad.

Como otros parientes, el señor Fernando Alvarado Estrada, de 59 años, relató que a sus 20 decidió viajar a Tijuana, mientras su hermana ‘Sofía’ permaneció en Cuernavaca.

Ella murió en septiembre del presente a los 46 años víctima del coronavirus, el cual confundió con una tos normal.

Pensé que los dos nos íbamos a encontrar otra vez de viejitos. Me quedé con las ganas, me dolió, pero al final acepté la decisión de Dios”, expresó Alvarado Estrada.

Recordó que en febrero de este año por primera vez había realizado una videollamada con su hermana para conocerla a la distancia y planear un reencuentro en Cuernavaca y de paso conocer a los nuevos integrantes de la familia.

Los Alvarado no alcanzaron a cumplir el deseo

Sin embargo, los Alvarado no alcanzaron a cumplir el deseo; la última llamada que hicieron fue cuando la hermana esperaba ser atendida en una clínica del gobierno.

Ella como andaba en la religión pensó que con pura oración se iba a tumbar la tos, pensó que era una enfermedad leve pero la dejó avanzar y no duró ni una semana. Entró un martes y el domingo ya estaba hecha cenizas”, dijo el señor Fernando.

En este Día de los Muertos recuerda la voz dulce de su hermana, quien a la distancia representó su fortaleza espiritual.

“Todavía estoy dolido, fue un golpe duro, porque como ella andaba en la religión y yo también. Se recuerda a los muertitos y entre ellos está mi hermana. Me quedé con esas ganas de conocerla. Es una mala decisión de la gente que no está creyendo en esto de la pandemia, solo están jugando con la muerte y no saben el dolor que nos dejan”, comentó.