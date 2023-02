Padres piden se hagan simulacros para que alumnos sepan reaccionar a hechos violentos

Tijuana, BC.- Padres de familia del centro escolar Agua Caliente declararon que es urgente que la Secretaría de Educación de Baja California realice simulacros en las escuelas para que los alumnos sepan reaccionar a hechos violentos.

Esto por el ataque armado que se registró este miércoles cerca de la primaria Miguel Hidalgo, el Jardín de Niños Carmen Moreno Corral, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y la Secundaria Número 1.

Lourdes fue testigo del enfrentamiento en el que un abogado fue asesinado y cuyos presuntos responsables se atrincheraron dentro de la tienda de una plaza comercial cercana a las escuelas.

Estudiantes no sabían qué hacer

Mientras los policías enfrentaban a los delincuentes, los estudiantes estaban ahí sin saber qué hacer.

"Los chamacos no sabían qué hacer, sonaron las alarmas pero no sabían, no por qué no para qué", relató.

Lourdes platicó que su hija caminaba cerca del enfrentamiento porque se encontraría con ella, por lo que temió que fuera víctima de una bala perdida.

Los docentes también deben participar en simulacros

Por su parte, Yael, padre y profesor, también estuvo de acuerdo en que los docentes hagan parte de su clase los simulacros, dado que la inseguridad también está afectando en los alrededores de los planteles educativos.

Sostuvo que los simulacros deben ser considerados como parte de los cuidados de los estudiantes, pero lamentó que las autoridades escolares no los implementen porque sería como reconocer que el plan de seguridad del gobierno no está dando resultados.