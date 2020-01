Padres deben buscar ser amigos de sus hijos

Es importante que la familia esté al pendiente de la conducta de sus seres queridos, sobre todo cuando se trata de adolescentes, pues debido a la intolerancia hacia la frustración, tienen más posibilidades de atentar contra su vida.

María Emilia Smith Flores, encargada de la Línea 075 del DIF Municipal, comentó que dentro de esa vigilancia también se debe trabajar por ganar la comunicación y confianza al interior del seno familiar.

“Que no den por hecho de que el adolescente está recluido en su cuarto porque es ‘normal’. Traten de establecer una comunicación y confianza con sus hijos desde pequeños para que en caso de necesitar se acerquen a sus padres y no a sus amigos que a veces no son los mejores”, aconsejó.

Smith Flores dijo que en 2009 en la línea 075 se atendía 38 llamadas por intento de suicido, pero en 2019 se elevó a 149, las cuales estuvieron relacionadas con el bullying a través de las redes sociales y envío de fotografías comprometedoras.

Asimismo, comentó que parte de los reportes atendidos tiene en común el padecimiento de depresión, esquizofrenia, violencia y consumo de drogas.

“El suicidio está altamente relacionado con el trastorno siquiátrico en la cuestión de la bipolaridad, que sus características particulares les llevan a tener esta ideación o impulso suicida”, dijo.