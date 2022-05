Padres de familia temen por seguridad de sus hijas en el Cobach Florido

Tijuana, BC.- Los padres de familia del Cobach plantel Florido temen por la seguridad de sus hijas, quienes desde el lunes de esta semana denunciaron a profesores por violencia sexual.

A partir de ese hecho recibieron amenazas por parte de los estudiantes, quienes a través de mensajes de texto les advirtieron que serían agredidas o desaparecidas.

'Ana', madre de una alumna del cuarto semestre, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en Tijuana, para solicitar auxilio.

Demanda que no procedió

Sin embargo, le fue negado debido a que la demanda no procedió, hasta el momento.

"Ahora son los alumnos contra las alumnas. El día de ayer mi hija estaba pegando un cartel y uno de los alumnos la empujó y la trató de ahorcar, la agredió", relató 'Ana'.

Señaló que las autoridades fiscales y educativas deben tomar con seriedad este tipo de hechos para evitar que escalen hasta un feminicidio.

Protocolos de atención

Asimismo, deben activarse los protocolos de atención sin que sean burocráticos.

"Nosotros no vamos a esperar a que a mi hija me la maten, la pongan en una bolsa negra. Aquí en la fiscalía no nos quisieron tomar la denuncia", lamentó.