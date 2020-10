Padres de Danna Sugey piden continuar apoyando en las búsquedas

TIJUANA, B.C.- Durante la semana estuvieron divulgándose rumores sobre distintas pistas del paradero de Danna Sugey Salgado, joven que desapareció el pasado 30 de octubre mientras se dirigía a hacer una entrega, ella hacía ventas por internet.

En entrevista con FRONTERA los padres de Danna respondieron las preguntas que los usuarios de redes sociales enviaban durante el live realizado noche de ayer.

Entre las preguntas frecuentes estuvo “¿Ya investigaron a su yerno?” “¿Ya investigaron a la chica con la que se iba a ver ese día?”.

A todo esto Sugey Dávalos y José Salgado respondieron que esas averiguaciones ya fueron hechas en un inicio lo cual quedó descartado, también dijeron que es falso que su hija esté en un bar de Sonora, entre muchas otras.

Resaltaron que no buscan quien se las pague ni culpables, solo quieren a su hija de vuelta.

Además recalcaron que ellos no quieren ser el centro de atención y están conscientes de que como Danna hay muchos otros desaparecidos y por eso realizaron un llamado a las autoridades para que los acompañen a la búsqueda masiva que se llevará acabo el día sábado 31 de octubre en donde se buscará a Cesar Rodríguez joven desaparecido el 23 de julio de este año, iniciarán en el Altiplano y posteriormente se dirigirán a casas Homex para continuar la búsqueda de Danna.

Para esta próxima búsqueda necesitan donaciones de Agua, sueros, herramientas como palas, picos y varillas, al igual que comida para todos los voluntarios que asistan.

Hoy solo tienen la esperanza de que un mensaje anónimo les regrese a su hija.

“Nos puedes mandar mensajes anónimos, no estamos buscando quien nos lo paguen, no queremos culpables, solo queremos a nuestra hija de regreso, por favor contáctanos, ya no podemos seguir así, su hijo la necesita y nosotros también”.