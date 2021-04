Padre se manifiesta en Fiscalía por abuso de oficiales

Tijuana.- El señor Martín Villafaña Olague se ha manifestado en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República los últimos tres lunes después de que su hijo fue presuntamente víctima de violencia por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Policía Municipal.

Martín, quien ayer se mantuvo en las afueras de dicho inmueble con una cama, una estufa y un refrigerador que instaló en la banqueta, mencionó que optó por la medida después de que no se le ha dado explicaciones del porqué su hijo fue detenido y golpeado.

Según su testimonio, su hijo de 26 años fue detenido el 12 de enero de 2021 en la calle Pablo Picasso, en el módulo 2 de la Mesa de Otay.

El joven, detalló Martín, circulaba a bordo de una patineta cuando fue abordado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes lo obligaron a subir a la unidad oficial sin razón.

“Lo subieron a la fuerza, lo golpearon, lo esposaron, le quitaron la patineta, lo subieron en la cajuela; en el camino, el oficial que iba manejando le iba dando golpes en la cabeza y su compañero le daba patadas en la cabeza”, dijo.

Alrededor de 48 horas después de la detención y mantenerlo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el joven fue puesto en libertad, sin embargo, no se le devolvieron sus pertenencias.

“Mi hijo estuvo encerrado 48 horas, cuando salió, vino y reclamó que le regresaran la cartera, traía 500 dólares y 7 mil 500 pesos, su licencia, pasaporte y una cadena, su celular también; no le regresaron nada”, reveló.

El joven fue liberado con múltiples golpes en la región cefálica y un dedo fracturado.

“En el reporte pusieron que lo agarraron y que le decomisaron una pistola, es pura mentira, no traía nada; lo que hicieron fue robarle el dinero que lo traía”, expresó.

El señor Martín añadió que se mantendrá en las afueras de la Fiscalía General de la República hasta que reciba de vuelta los artículos que sustrajeron de la billetera de su hijo.

“Tengo manifestándome los dos lunes pasados y este lunes, aquí me pienso manifestar hasta que se llegue a un arreglo, que salga alguien de aquí (FGR) a devolverme lo que lo robaron a mi hijo y que me digan por qué lo golpearon cuando no hizo absolutamente nada”, aseguró.