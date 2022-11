Padre pide sanciones para trabajadores de la Clínica 1 del IMSS por arriesgar la vida de su hijo

Tijuana, B.C.- El señor Carlos Santos pidió que sean sancionados los trabajadores de la Clínica 1 del IMSS de Tijuana por arriesgar la vida de su hijo recién nacido, quien actualmente se encuentra en una incubadora en estado delicado de salud por asfixia y tiene lastimada la clavícula.

Expuso que esto se debió a que la atención a su esposa para que alumbrara fue retrasada por horas en la madrugada del 20 de noviembre, tiempo en el cual el bebé se quedó sin líquido amniótico.

Santos comentó que, de acuerdo a la opinión médica, su hijo podría presentar secuelas de parálisis cerebral o retraso mental.

Mi bebé venía completamente sano, en todo el embarazo se le hicieron las ecografías, los estudios pertinentes, venía excelente, venía sano sin nada, sin complicaciones”, aseguró.

Carlos Santos relató que lo anterior ocurrió porque el domingo 20 de noviembre, aproximadamente a las 2:30 horas, a su esposa de 39.5 semanas de gestación se le rompió la fuente, por lo que se trasladaron a la sala de emergencia de ginecología, en donde iba a tener un parto natural.

A las 4 horas la mandaron a caminar y a las 7 horas le pidieron que regresaran y a las 8 la señora ingresó a la sala de labor, en donde le practicaron exámenes de perfil tiroideo, cuyos resultados tardaron tres horas.

Sin información

18 horas después consiguió la información del estado de su esposa y de su hijo, quien nació por cesárea y tuvo complicaciones para salir.

“No recibí información de mi esposa hasta el día siguiente, el lunes por la mañana, ya que me apoyé con servicio social, en donde amablemente me apoyaron”, dijo Santos.

Ya presentó su queja en la institución, en donde se le dará el seguimiento necesario.

“Que se tomen todas las sanciones correspondientes al personal médico, administrativo e involucrados y ¿por qué administrativos? Porque me ocultaron la información y no había absolutamente nadie para que me atendiera… que se tomen las medidas que se tengan que tomar, porque no se me hace justo, no quiero que vuelva a pasar. Mi niño venía completamente sano”, manifestó Carlos Santos.