Padre de hija sobreviviente de cáncer se compromete a ayudar a más niños con esta enfermedad

Tijuana, B.C.- José Manuel Acosta decidió comprometerse a ayudar a los niños con cáncer para agradecer el apoyo que recibió su hija al luchar contra esta enfermedad.

Platicó que a su hija Julia, de 14 años, en mayo del presente se le detectó en tumor maligno en la cabeza del páncreas y en junio fue intervenida de manera exitosa.

Sin embargo, del 2023 al 2028 estará en observación médica para asegurar que el cáncer no regresará y en caso de esto ocurra pueda ser atendida a tiempo.

Gastos del tratamiento

Mientras, Acosta, docente en preparatoria y universidad, y su familia agradecen a todos los que hicieron posible que Julia goce de salud.

Envió un agradecimiento especial a sus alumnos de preparatoria, pues sin conocerlo hicieron una 'vaquita' para ayudar a solventar los gastos del tratamiento oncológico.

Son unos jóvenes adorables. Este es el primer semestre que estoy frente a estos grupos. Los chicos se movieron, nunca les pedí ayuda, pero se enteraron que andaba vendiendo boletos para una rifa de 200 pesos", expresó el profesor.

Comentó que también recibió el auxilio de la fundación Castro Limón, en donde conoció a otros papás que también están desesperados y en la incertidumbre por la vida de sus hijos.

"Jamás me imaginé que viviría esta situación, mucho menos con mi hija. Sentí que hasta el alma se me salió del cuerpo. El cuerpo se me quedó sin la última sangre. Lo que escuché fue como un eco a lo lejos. Como que veía y no veía", describió.

Por ello, siente el compromiso de realizar diferentes actividades y buscar a personas que lo ayuden a organizar eventos filantrópicos, cuyas recaudaciones serán directamente para que los niños sigan recibiendo la atención médica en la fundación antes mencionada.

"Nosotros queremos contribuir con lo que se pueda a manera de donación. Uno siente el compromiso, mucha de esta situación está fuera del alcance de las familias"

¿Interesado?

Para mayor información ingresar a la página donadora.org/ Fam. Acosta Durón unidos por Gabriela .