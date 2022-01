Padecen vendedores la cuesta de enero

Tijuana BC.- Bajan las ventas han registrado vendedores ambulantes que se encuentran afuera de la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Guadalupe.

“En enero siempre se pone así la venta, baja porque la gente ya anda bien gastada porque compra regalos” comentó el señor Javier Guerrero Hernandez, vendedor de algodones de azúcar afuera de la Catedral.

Explicó que cada día lleva 100 algodones y al finalizar la jornada laboral, que es de las 9:00 a las 18:00 horas, el producto no se le termina.

Mi esposa y yo tenemos este negocio, solo me quedo aquí afuera de la catedral porque no me puedo mover a otros lugares por mi condición''