Pacientes oncológicos de Tijuana tocan la campana de la victoria

Tijuana, BC.- Pacientes oncológicos pudieron celebrar el fin de su tratamiento, tocando la campana de la victoria este lunes, en las instalaciones de Fundación COI Tijuana.

El acto se llevó a cabo de manera simultánea en Guadalajara y Ciudad de México, después de un tiempo de espera tras la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

Arnoldo Salazar, de 54 años, fue diagnosticado con cáncer de vejiga hace poco más de un año, sin contar con los recursos suficientes, ni seguro, buscó dónde poder llevar a cabo su tratamiento y encontró la fundación COI.

Fui yo el primer paciente de la fundación, estoy muy agradecido con COI, con la fundación que me dio la esperanza de vida, realmente ellos son unos ángeles para muchos que como yo no contamos con los recursos en esos momentos”, recuerda Arnoldo.

¿Qué labor realiza la Fundación COI?

Fundación COI es una donataria autorizada que contribuye al derecho a la salud de los pacientes con cáncer, para tener un tratamiento con calidad y trato digno, fue en el año 2016 que se creó fundación sin fines de lucro.

“Estoy encantado, feliz, contentísimo de tocar la campana de la victoria, la podría tocar todo el día si quieren. No todo está perdido, no es el fin del mundo, no tengan miedo, a mí me pasó y cuando caí en la fundación sentí el antes y después”, explicó Arnoldo.

Janis Alejandra Díaz, de 36 años, compartió que a los 35 años durante un chequeo de rutina le descubrieron cáncer de mamá, una noticia que dio a su vida un giro de 180 grados.

“Me detectaron cáncer de mama a los 35 años, anduve buscando distintas opiniones, pero me di cuenta que hay muchas que solo se interesan en tu cuenta de banco. A mí me encantó el trato humano de los doctores”, narró Janis.

Casos de éxito

“Oficialmente estoy en remisión, el hecho de poder tocar la campana es muy gratificante para mí, invito a todos los que puedan apoyar la asociación a que lo hagan, la calidad humana es muy buena aquí”, resaltó Díaz.

Silvia Piña, directora de la Fundación COI Tijuana, refirió que le da mucha emoción ver a los pacientes tocar la campana y darse cuenta que todas las acciones benefician al paciente y aseguró que no tienen un “no” por respuesta.

“Nosotros nos basamos en medicina basada en evidencia, nuestros tratamientos están en guías de práctica clínica, ya sean nacionales e internacionales”, explicó Silvia.

“Cada caso es diferente, cada paciente y nosotros junto al oncólogo buscamos la mejor manera de ayudar al paciente, buscamos con farmacéuticas, apoyos, todas las maneras de ayudar a nuestros pacientes”, apuntó.

Fundación COI se encuentra ubicada en avenida Antonio Caso 2055 piso 5 Zona Urbana Río Tijuana, dentro del Centro Médico Premier. Mayor información al número: 664 684 0196 extensión 115.