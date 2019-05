‘PRI ya no es el mismo’, asegura Castro Trenti al renunciar al partido

El político mexicano Fernando Castro Trenti anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y también que votará por los candidatos de Morena el 2 de junio.

Ayer en conferencia de prensa dijo que tras 40 años en el partido tricolor renuncia porque ya no es el mismo en el que se inscribió cuando tenía 17 años, el actual le da la espalda a sus militantes.

“¿Quién en sus cinco sentidos puede estar de acuerdo con un partido que a la luz de los hechos no representa los postulados que le dieron origen, no cumple sus compromisos con los ciudadanos, coloca en cargos de decisión o se entrega a personajes que no pasan la más básica prueba de decencia?”, declaró.

Recordó que desde el año 2013 dejó de actuar en la militancia partidaria, después de su derrota con el actual gobernador Francisco Vega de Lamadrid, año en el que le generó al PRI su votación más alta en su historia y actualmente solo se disputa el 5% en la elección, al estar en sus peores niveles de aceptación.

“Ese PRI no me representa, por mucho dejó de ser aquel por el que tantos luchamos, me rehúso a ser parte de ese PRI, por eso me alejé y por eso hoy renuncio de forma irrevocable”, comentó.

No descartó regresar al PRI, pero cuando retome su camino y tenga ciudadanos “de bien”, “limpios” y con visión de devolverle al país su sentido democrático.

Sin embargo, la carta ya fue entregada físicamente y solo esperan el sello de recibida.

Votará por Morena

En otro tema, Castro Trenti reveló que hasta la fecha no ha sostenido algún acercamiento con gente de Morena para formar parte de su militancia, pero sí adelantó que el próximo 2 de junio votará por los candidatos Jaime Bonilla Valdez y Arturo González Cruz.

“En cuando a Morena y el resto de los partidos, no he escuchado yo ninguna convocatoria para sumar nuevos militantes, pero no está en mí en este momento ni más adelante dar un paso para inscribirme en otro partido político, hasta el día de hoy esa es mi decisión”, comentó.

Indicó tener “empatía” con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en temas como la reducción el IVA y otras medidas en las que están de acuerdo.

“Como ciudadano voy a votar por Jaime Bonilla, por Arturo González Cruz y por los candidatos de Morena; no milito, respeto a su militancia, no aspiro a cargo político ni partidario, ni mucho menos a un cargo de gobierno”, puntualizó.