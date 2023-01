Orientan a empresariado de Tijuana sobre la reforma laboral 2023

Tijuana, BC.- Más de 100 empresarios de la ciudad de Tijuana se dieron cita este viernes en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para informarse sobre los cambios en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

A través del seminario “Reforma Laboral 2023”, los asistentes pudieron esclarecer sus dudas sobre temas relevantes como las implicaciones que tendrán en sus empresas los aumentos salariales, jornadas reducidas y resolución de vacaciones atrasadas.

El panorama para el sector laboral será complicado, por lo que informarse y aprovechar eventos en los que se pueda dar detalles sobre las reformas debe ser prioridad, comentó Alejandra Ríos, empresaria dueña de un local restaurantero.

“Tenía muchas dudas sobre cómo debíamos implementar los aumentos en los días de vacaciones y el cumplimiento de algunas normas, luego de la sesión puedo decir que tengo las cosas más claras”, añadió.

Ajuste del salario mínimo

Por su parte, Lizeth Estrada, dueña de una joyería, dijo que uno de los puntos que necesitaba reforzar era el ajuste del salario mínimo, ya que en un principio desconocía cuáles son los protocolos que debe seguir como negocio.

“Si fue la razón por la que vine, aunque no tengo muchos empleados quería conocer más y me doy cuenta de que hay otras materias que debo revisar para que no se afecte la operación de la joyería”, expresó.

El contar con un preámbulo de los cambios en la LFT y las potenciales afectaciones que podría provocar en las empresas será de utilidad para que los empresarios tijuanenses se prevengan, indicó Elsa Hernández, empresaria directora de finanzas.

Foto: Emmanuel Castañeda

Reformas laborales

“Fueron temas interesantes, nos dio el panorama de situaciones que a lo mejor muchos patrones no están considerando…Debemos mantenernos informados porque la situación en el país no es la más óptima”, argumentó.

El seminario fue impartido por el abogado patronal Roberto Quijano Sosa, quien exhortó a aquellos que cuentan con una empresa el acatar y seguir con detenimiento los cambios que traerán las reformas laborales a sus empresas.

“Son reformas interesantes pero que no dejan de ser algo que los patrones tendrán que cuidar con mucha cautela, estamos impulsando estos seminarios para que conozcan realmente la gravedad que podría traer el no cumplir con las disposiciones de la LFT”, subrayó.