Organizan protesta para pedir rapertura de bares en Tijuana

TIJUANA, BC.- Este sábado primero de agosto al medio día locatarios y trabajadores de bares de Otay, el Centro y la Zona Río protestarán y solicitarán una audiencia pública con el gobernador Jaime Bonilla Valdez para poder reactivar sus economías.

“La idea no es hacer escándalo, es solicitar una audiencia con el gobernador y que vea nuestras necesidade. Esperamos que acuda mucha gente para que el gobernador se dé una idea de la realidad y de las personas que está dejando sin trabajo”, declaró Melissa Ibarra.

La colaboradora de un bar en la Plaza del Zapato y una de las convocantes a través de redes sociales relató que durante los cuatro meses que llevan con las cortinas abajo, las pérdidas y los empleos pèrdidos les son incalculables.

Reveló que al menos 10 negocios de la plaza fiesta han sacado su mobiliario de los locales que arrendaban porque ya no pudieron mantenerse y los gastos fijos los consumieron.

Mientras que los que sobreviven están a nada de seguirles el paso y bajar cortinas para siempre, por lo que consideró que el sector no podrá resistir hasta que cambie el color del semáforo epidemiológico a verde.

“Ha sido una situación muy difícil porque obviamente los gastos pues no se han detenido, pago de rentas, pago de servicios, tenemos que estar al corriente porque obviamente se van acumulando”, contó.

“Ya van 10 bares que se van de la plaza. Hemos estado tratando de juntar dinero, vendiendo cosas para poder pagar los servicios y estar al corriente, pero todo tiene un límite y teníamos la esperanza de que en algún momento, a lo mejor no a tan largo plazo, pudiéramos abrir”, lamentó.

El día de hoy pues fue la estocada final, subrayó, porque cuando el gobernador, durante su presentación en redes sociales , dijo que hasta que el semáforo esté en color verde van a poder abrir los giros de bares.

“Eso nos manda a inicios o hasta mediados del próximo año; eso nos da el golpe final porque al no saber ni fecha cierta, ni un aproximado, ni nada, te está diciendo que técnicamente vas a tener que cerrar, no hay apoyos, no hay nada”, lamentó.

Por último destacó que consideran incongruente que los casinos, gimnasios y salas de cine ya reabrieron, cuando son lugares sin ventilación natural y son más propensos a ser un foco de infección.

No entendemos porque ellos sí pueden y nosotros no, cuando normalmente la mayoría de los lugares tienen una terraza, tienen aire libre. Entendemos que tenemos que manejarnos con medidas necesarias, pudiéramos cumplirlo pero realmente no nos están dando ninguna opción”, finalizó.

Durante el informe del gobernador de Baja California a través de su Facebook indicó que los bares continuarán cerrados y su reapertura será hasta que el semáforo epidemiológico pase a color verde.

Bonilla refirió que los bares siguen cerrados en California ante los números alarmantes de contagio, por lo que abrirlos en Baja California atraería a los extranjeros y con ello habría más casos de coronavirus en el Estado.

Por su parte, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, reiteró que la reapertura de bares generaría cadenas de contagio de Covid-19, en especial en Tijuana y Ensenada, sitios preferidos por los extranjeros.

Por último reiteró que aunque Baja California transita a color naranja los bares seguirán cerrados al público y agregó que de acuerdo al gobierno federal, algunas otras actividades ya son permitidas bajo cierto porcentaje de afluencia y estrictos protocolos sanitarios.