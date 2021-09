Organizan kermés para ayudar a Carlitos, quien tiene leucemia

Tijuana, BC.- Con actitud positiva y una sonrisa, Carlitos de seis años se aferra a la vida.

El menor fue diagnosticado hace un año con leucemia mieloide aguda, un tipo de leucemia muy agresiva.

Todo comenzó con fatiga constante, Judith Vázquez, mamá de Carlitos contó que él era un niño que solía jugar con la pelota y la pasaba corriendo en su casa, pero de un día a otro comenzó con fatigas que alarmaron a sus papás, quienes lo llevaron a consulta médica y fue ahí que al hacerle estudios completos se dieron cuenta de lo que tenía.

Buscan ayuda para Carlitos

Sus padres han buscado de todo para ayudarlos, actualmente se encuentra en valoración para ser operado y recibir un trasplante de médula ósea, en la Ciudad de México, pero los gastos son muchos y el seguro únicamente cubre los viáticos de Carlitos y su mama, la cual no es compatible.

“Al principio para mi fue una palabra muy dura, escuchar leucemia era cáncer, se me va a morir, pensé, para mi se me acabó el mundo en ese momento. Un factor que nos ha ayudado mucho, es que él no ha decaído en su ánimo, él estaba estudiando el kinder cuando fue diagnosticado y entonces del primer día que estuvo en el hospital y fue a clases el estuvo preguntando ¿Cuando es mi siguiente clase?. Nosotros sentíamos que la vida se detenía y no, él nos hizo ver que no es así, que podemos luchar”, contó Judith Vázquez, mamá de Carlitos.

Para recaudar fondos organizan una kermés que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de septiembre, en calle Rumorosa, número 7 en el Infonavit Lomas del Porvenir, donde todo lo recaudado se utilizará para pagar el viaje y así sean sometidos a estudios el papá y la hermana de Carlitos, y saber si ellos son compatibles para el trasplante de médula.

Kermés el 5 de septiembre

“Va a ser el día domingo cinco de septiembre, en el Infonavit Lomas del Porvenir, calle Rumorosa número 7, los esperamos, habrá venta de comida mexicana, por favor los esperamos para poder recaudar lo necesario para cumplir con el tratamiento de Carlitos”, invitó Judith.

Todo lo recaudado será usado para los gastos de traslado, ya que para el trasplante de médula necesitamos un trasplante compatible, yo soy su mama y nos hicieron el examen de compatibilidad y yo no salí compatible, el seguro nos cubre el trasladarnos a él y a mi, pero necesitamos recaudar fondos para que se traslade su papá, su hermanita y les hagan los estudios”, agregó.

Si no puedes asistir también puedes ayudar donando, comunícate a los números de teléfono 664-358-66-11 y al 664-826-20-38.

Fotos: Roberto Delgado

“No faltes a mi kermés, les agradecería que me ayudaran”, dijo Carlitos.