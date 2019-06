Ordena Trump redada masiva en 10 ciudades

San Diego, California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por medio de su cuenta de Twitter, que iniciará el proceso de deportación de millones de migrantes indocumentados, lo cual fue confirmado por oficiales de ICE, a través de varias entrevistas con medios estadounidenses, este viernes.

La “Operación familia”, como fue llamada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional, está programada para el próximo domingo 23 de junio en al menos diez ciudades del país, incluidas Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles.

Kavin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad, ha instado a ICE para realizar un operativo enfocado en detener a cerca de 150 familias que recibieron la ayuda de abogados pero que abandonaron su proceso legal y luego huyeron.

Asimismo, McAleenan aseguró que una operación de este tipo corre el riesgo de separar a niños de sus padres en caso que estos se encuentren en un lugar distinto al adulto durante la redada.

El director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, señaló que cuando hay posibilidades de una redada, el factor del miedo es el que más afecta a los migrantes pues además de la familia directamente afectada, el temor circula y se empiezan a generar rumores de otras redadas que en muchas ocasiones no son reales.

Aunque San Diego no está en la lista de diez ciudades, mencionó, eso no significa que no vaya a haber actividad de elementos de migración en la región.

“Lo que sabemos es que San Diego no está incluida en las 10 ciudades, pero se trata alrededor de 2 mil personas en una lista de este operativo. Lo que sabemos es que todas esas personas ya tienen orden de salir del país, y que no han cumplido con esa orden. No van a tener oportunidad para defender sus casos porque se supone que ya pasaron por esa etapa”, señaló el activista.

El reto más grande que se enfrenta, indicó, es asegurarse que la información sobre los derechos y estrategias sobre como evitar la detención por parte de oficiales de ICE se pueda compartir con el mayor número de personas.

El Comité de Amigos Americanos en San Diego ofrece talleres con información sobre estos derechos y estrategias, los cuales pueden ser solicitados por organizaciones comunitarias.

Tome Nota

El Comité de Amigos Americanos en San Diego puede ser contactado al (619) 233-4114.