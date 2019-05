Oportunidad de crecimiento industrial tras eliminación de aranceles al acero y aluminio:

Que Estados Unidos haya eliminado los aranceles en el acero y aluminio a México y Canadá, representa un respiro y una oportunidad para el crecimiento de la industria local, indicó José Luis Contreras Valenzuela del Colegio Nacional de Economistas.



Es un alivio a la relación económica tan tensa que se sentía entre México y Estados Unidos, añadió, también da salida a condicionantes para darle curso a la aprobación del T-MEC.



El experto señaló que gran parte de la industria de transformación en Tijuana maneja estos metales, y por eso representará un ahorro importante.



Una de las actividades donde predomina el uso del acero y aluminio es en la construcción, comentó, por eso prevé que el “boom” vertical se incrementará en la región.



Haber retirado los aranceles al acero y aluminio abre un espacio para inversión en la industria de la transformación, dijo, pero pidió no confiarse ante la personalidad del presidente de Estados Unidos.



El economista reconoció que las políticas públicas del gobierno federal mexicano en materia de inversión no han sido las esperadas, porque agregó, definen acciones a contracorriente.



La región fronteriza ha crecido por la economía mundial y sobre todo por el mercado americano, criticó, la federación lejos de venir a dar certidumbre para promover más la inversión, ha provocado más ruido.



“Al menos las pasadas administraciones simulaban los famosos foros regionales o de participación, pero ahora no, no hay rumbo preciso”, finalizó.