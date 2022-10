Operadores de grúas exigen a Guardia Nacional respetar libre tránsito

Tijuana BC.- Decenas de operadores de grúas de Tijuana y Rosarito se manifestaron afuera de la comandancia de la Guardia Nacional de la colonia 70-76 para exigir libre tránsito por zonas urbanizadas ubicadas sobre carreteras federales.

Los operadores señalan que en áreas federales como el Corredor 2000 existen zonas urbanizadas a través de las cuales tienen que trasladarse cuando es solicitado un servicio, sin embargo, pese a contar el debido permiso metropolitano de operación, son constantemente asediados por los elementos de la Guardia Nacional.

No nos dejan transitar las vías, aun siendo cuando ya están urbanizadas las áreas. Se comprende que no debemos transitar por carretera federal, obviamente siempre y cuando estemos haciendo un servicio... Podemos transitar, sin embargo, nos siguen molestando aún si no estamos dando el servicio"