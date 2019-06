Ofrecen casas Infonavit a damnificados

TIJUANA.- Alrededor de 200 casas adjudicadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fueron ofrecidas por el Alcalde electo a los afectados de Lomas del Rubí.



El próximo Alcalde se reunió con los afectados de los deslizamientos de tierra que ocurrieron hace un año y medio.



“Más que nada nos presentaron un proyecto en cuanto a la aportación que ellos se comprometieron de vivienda”, declaró Atalia Ramos, afectada y miembro del comité de vecinos de Lomas del Rubí.



La primera propuesta fue la entrega de 260 viviendas adjudicadas del Infonavit en la colonia Villas del Campo, y otras 30 disponibles en la Zona Este de la ciudad.



“Para muchas personas la zona de trabajo y las escuelas están en el área de Lomas del Rubí, y pues sí lo vieron muy complicado, pero ya sería cuestión de cada familia ver quiénes están interesados”, expresó.



Durante la reunión, los vecinos manifestaron la necesidad de la rehabilitación de la zona afectada para que ellos puedan construir sus hogares de nueva cuenta y no tener que moverse.



Pero para esto habría que realizarse estudios correspondientes de suelo, por lo que esto tardaría varios meses.



La empresa

En otro tema, Ramos reveló que se reunieron con representantes de la empresa Grupo Melo (señalada de causar los deslizamientos de tierra) para ver lo del muro que instalarán en la zona.



Desmintió que ellos no permitan que construyan el muro, pero no entregaron los documentos que respalden esta decisión y al haber miedo por otras familias que viven en el lugar, no pueden trabajar en el lugar.



“Lomas del Rubí tiene apoyo por la parte técnica que puedan valorar y decir si es viable, esto debe de ser en conjunto porque hay familias que viven ahí”, agregó.



Por ello seguirán las reuniones para ver qué sucederá y dónde piensan acomodar a los que todavía tienen casas de pie.