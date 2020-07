Ofrecen a estudiantes becas en Estados Unidos

Tijuana, BC.-El Consulado General de México en San Diego y la asociación civil Metropolitan Area Advisory Committe on Anti-Poverty of San Diego, Inc. (MAAC) ofrece a los estudiantes recién graduados de preparatoria la beca ColibriMX.

Los requisitos son que deseen continuar sus estudios universitarios y que tengan un promedio de 2.5 o superior y puedan demostrar ascendencia mexicana o latinoamericana, necesidad financiera y residencia en el condado de San Diego.

"El estatus migratorio de los solicitantes no afectará su elegibilidad y la beca está disponibles para los beneficiados DACA", aclaró el consulado.

La beca consiste en la entrega de mil dólares en efectivo para iniciar el ciclo escolar en otoño 2020.

Para mayor consultar el facebook ColibriMX/Scholarship.