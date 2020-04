Ofrece asesoría gratuita el Colegio de Abogados de Tijuana

Tijuana, BC.- El Colegio de Abogados de Tijuana A.C., que preside la Dra. María Isabel Días Montes, informó que como consecuencia del confinamiento decretado por las autoridades de los tres niveles de gobierno en virtud de la contingencia sanitaria derivada por el Covid-19, quienes integran dicho Grupo Colegiado han tenido conocimiento que los casos de violencia intrafamiliar se han incrementado en nuestra Ciudad.

“Y desafortunadamente son las mujeres las principales víctimas, pero es una realidad que no existe una cultura de la denuncia, ni por parte de las mujeres, ni de los hombres, por lo que la gran mayoría no lo hace”

Por ello, mencionó Díaz Montes, el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. mostrando su compromiso con la sociedad y con las posibles víctimas, pone a disposición asesoría jurídica de manera gratuita para su atención pronta y expedita ante la Fiscalía del Estado, por lo que habilitaron los números telefónicos todos con lada 664: 262 2571, 368 7919, 350 7569, 407 6076, 176 3994 y 309 28 55.

La Presidenta del Colegio de Abogados de Tijuana hizo un llamado a la población a convivir en armonía y así sobrellevar esta situación en unión familiar, pero en dado caso que se presente un escenario de violencia, pidió no dudar en comunicarse a los teléfonos antes mencionados para solicitar ayuda y la asesoría necesaria, ya que nadie merece ser vulnerado en su persona.

“Como profesionales del Derecho tenemos un compromiso con la justicia, por lo que no podemos permitir que alguien sea trasgredido, queremos que sepan que estamos para asesorarlos”

Por último externó que el hablar de una disminución de denuncias en este sentido, no es sinónimo que no exista la violencia, sino que además de la falta de cultura en esta práctica, puede influir que la gente no este saliendo de sus casas y por ende no acuda a la dependencia a presentar su queja y solicitar la ayuda correspondiente.