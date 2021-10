Ofrece CIJ ayuda a usuarios de heroína intravenosa

Tijuana, B.C.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ) ofrece ayuda a mujeres y hombres que consumen heroína intravenosa, con el fin de que disminuya sus riesgos de morir por una sobredosis o infección.

Raúl Rafael Palacios Lazos, director de la Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína Tijuana del CIJ, informó que el servicio es para la población en general mayor de 16 años.

Explicó que los usuarios utilizan la heroína para sentir placer emocional o físico, pero es altamente adictiva y provoca que se expongan a un contagio de hepatitis C, VIH/Sida, sífilis, tuberculosis, infecciones locales por utilizar jeringas contaminadas.

Asimismo, Palacios Lazos dijo que hay quienes se automedican con dicha sustancia para reducir molestias corporales.

“Entonces termina llegando a automedicarse la heroína como parte de disminuir el dolor que están presentando por alguna enfermedad física”, señaló.

El director explicó que el tratamiento está basado en el uso del sicofármaco llamado metadona vía oral, el cual funciona para que el cerebro y el sistema nervioso sepan cómo responder al dolor.

El individuo no anda drogado, no anda somnoliento, no se anda durmiendo, puede hacer sus actividades como lo hacemos cada uno de nosotros sin ninguna dificultad, porque la droga no le provoca los efectos que le provoca la heroína”, aclaró.