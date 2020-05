Nuevos impuestos no podrán ser aplicados: Fiscalista

Tijuana.- El abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías señaló que los impuestos creados por el Congreso de Baja California no podrán ser aplicables, ya que no están en la ley de ingresos vigente.

Los impuestos aprobados por la vigésima tercera legislatura del Congreso estatal incluían un recargo impositivo para las plataformas Uber, Cabify, Didi, Uber Eats, otro para el servicio de transporte de mercancías y uno ambiental.

“Si no están en la Ley de Ingresos previamente establecida no pueden subsistir. La propia ley donde dice que no puede existir el impuesto si previamente no se encuentran en la ley de ingresos”, argumentó.

En cuanto a los impuestos aprobados el 31 de diciembre del 2019 e integrados a la ley de ingresos del estado para la función de 2020, dijo que estaban todos impugnados.

“Desde el incremento de la sobretasa del 1.80% al impuesto sobre la nómina, el de los Casinos, a la gasolina, a las casas de empeño, los hoteles y moteles, todos han sido impugnados; y con mayor razón todos estos impuestos que se están creando inter ejercicio van a ser impugnados”, declaró.

El abogado opinó que muchas de las decisiones de los legisladores locales no son técnicas y además carentes de eficacia jurídica, hechas sin responsabilidad.

Por lo que aseveró que tanto la historia como la ciudadanía los va a juzgar por sus acciones al legislar sin el mayor cuidado y respeto ante la población.

“Pero me parece que son ocurrencias de ellos, van a pagar muy caro todo esto, a mi me parece que estos legisladores van a ser los más perseguidos de la historia”, enfatizó.

Los impuestos van a ser declarados inconstitucionales porque son fuera de tiempo aseguró; además de calificar de tirano, cruel y perverso el ejercicio de los legisladores al aprobar estos impuestos en plena crisis sanitaria por el covid-19.

“El Congreso del estado de Baja California está ejerciendo una tiranía de ejercicio, la tiranía de ejercicio se da cuando se es cruel y perverso y dime tú si no hay crueldad de gravar cuando hay una crisis”, comentó.

Por último Solís Farías manifestó que cuando tratan de recaudar sin tener en cuenta los efectos que se pueden generar y que pese a la situación sanitaria, los diputados todavía votan para irse a la reelección sin dejar el cargo, a lo que calificó de tiranía de ejercicio